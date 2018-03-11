Üreten kadınlara katkı sağlamak amacı ile her yıl CTP Kadın Örgütü Girne İlçesi tarafından gerçekleşen Emekçi Kadınlar Panayırı dün renkli görüntülere sahne oldu. “Tezgahımız emek, dokuduğumuz gelecek” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, kadınlar el emeği ürünlerini sundu.

YENİDÜZEN

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Girne İlçesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde, dün Emekçi Kadınlar Panayırı düzenledi.

Emekçi Kadınlar Panayırı, “Tezgahımız emek, dokuduğumuz gelecek” sloganıyla dün saat 10.00 -18.00 saatleri arasında Girne Barış Parkı’nda gerçekleşti.

Üreten kadınlara katkı sağlamak amacı ile her yıl gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar el emeği ürünlerini sundu.

Etkinlikte ayrıca Kanser Hastalarına Yardım Derneği gün boyu kıyafet bağışı kabul etti, Yeşil Barış Hareketi de çocuklar için geri dönüşüm etkinliği düzenledi.

Gün boyu renkli görüntülere sahne olan panayırda, İlizyonist Oytun Andaç gösterisini sundu, çeşitli dans gösterileri büyük beğeni topladı.