Tetikçi 4 gün daha tutuklu kalacak

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli işyeri önünde 1 Şubat 2019 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, meydana gelen “Taammüden Adam Öldürmeye Tesebbüs, Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayici Madde Taşıma ve Tasarrufu, Kati Hasar ve Meskun Mahalde Ateş Etmek” suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı E.Y.’nin tutukluluk süresi 4 gün daha uzatılırkeni ona silahı temin etmekle suçlanan zanlı M.O. ile Ş.D. teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Müfettiş Muavini Durmuş Aydın, olayla ilgili bulguları aktardı. Aydın, 1 Şubat 2019 tarihinde Gifa Airways isimli işyerine 8 el ateş eden E.Y.’ye silahı temin eden zanlı M.O. ile silahı teslim eden Ş.D.’nin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Polis müfettiş muavini Durmuş Aydın zanlı E.Y.’nin iki gönüllü ifade verdiğini, cep telefonunun inceleneceğini belirtti. Zanlı E.Y.’nin KKTC’ye 28 Ocak’ta giriş yaptığını söyleyen Aydın, yurtiçi ve yurtdışındaki bağlantılarının halen araştırıldığını kaydetti. Aydın, tahkikatın halen devam ettiğine vurgu yapıp, zanlı E.Y.’nin dört gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlı E.Y.’nin 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. Süleymanoğlu, diğer iki zanlını ise yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, ikişer kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, her birinin 8 bin TL nakdi teminat yatırmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi