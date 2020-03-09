Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde 2 kadın turist ‘koronavirüsü’ şüphesiyle karantina altına alındı, yapılan testlerin temiz (negatif) çıktığı öğrenildi.

İsveç’ten ülkemize gelip, farklı otellerde konaklayan biri 83 diğeri 94 yaşındaki iki turist, dün hastanede tedavi altında alındı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ali Çaygür, karantina merkezinde tedavi altına alınan iki hastaya test yapıldığı, 83 yaşındaki hastanın sonucunun negatif çıktığını, gribal enfeksiyon geçiren hastanın tedbir amaçlı karantina altında tutulduğunu belirtti. Çaygür, diğer hastanın test sonucunun da bu akşam saatlerinde çıkacağını söyledi.

94 yaşındaki kadın hastanın da geç saatlerde çıkan test sonucunun temiz çıktığı öğrenildi.