“Testi pozitif çıktı, gemiyle ülkeden kaçtı”

Girne’de Arkın Colony Hotel‘e tatil için gelen Şevket Yıldız isimli kişi PCR testinin pozitif çıkması üzerine feribotla adadan kaçtı.

Paniğe kapılan şahsın Colony Hotel’den kaçıp, 12:30’da Girne Turizm Limanı’ndan feribotla Türkiye’ye gittiği öğrenildi.

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Pazartesi sabahı 03:00 sıralarında negatif test sonucu ile otele giden Yıldız, bugün sabah Sağlık Bakanlığı’ndan hem otelin hem de kendisinin aranarak PCR testinin pozitif olduğunun söylenmesiyle panik yaşadı.

Otelin kamera kayıtlarından, hastanın yan kapıdan kaçtığı görülmesi üzerine, polise ve Sağlık Bakanlığı’na bilgi verildi.

Sağlık Bakanlığı ve hastane yetkililerinin testi pozitif çıkan kişiyle ilgili polisi uyardığı, ancak ilgili kişinin feribota binerek, Türkiye’ye seyahat ettiği öğrenildi.

Polis, otel sorumlularını bilgilendirerek, Yıldız’ın 12:30’da Girne Turizm Limanı’ndan kaçtığının tespit edildiği aktarıldı.

Pilli: “Taahütnameye uymadı, yasaları çiğnedi”

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, pozitif olan vakalardan birine ülkemizde yapılan PCR testinin sonucu beklediği otelde Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından testinin pozitif çıktığı ve ikinci bir test yapılması gerektiğinin iletilmesinin ardından kuralları ihlal ederek, otelden habersiz ayrıldığını ve gemiyle KKTC'den kaçtığının tespit edildiğini açıkladı.

Pilli, ülkemizden ayrılan şahsın imzaladığı taahütnameye uymayarak yasaları çiğnediğini ve suç işlediğini, konuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile görüşüldüğünü, gerekli yaptırımların uygulanacağını söyledi.

Yarın itibariyle tüm otellerle bir taahhütname imzalanacağına değinen Pilli, yurt dışından gelerek test sonucu çıkıncaya kadar otellerde izole olmak zorunda olan kişilerle ilgili otellerin sorumlu olacağını, izinsiz ayrılan kişilerle veya kurallara uymayanlarla birlikte ilgili otel işletmecilerine de gerekli cezai yaptırımın uygulanacabileceğini kaydetti.

"Otel yönetimine haber vermeden hızla çıkış yaptı"

The Arkın Colony Otel konuyla ilgili açıklama yaptı. Otelde misafir olarak kalan Şevket Yıldız’ın otel yönetiminden habersiz olarak otel terk ettiğini belirtti.

Otel yönetimi misafirin temasta bulunduğu 4 çalışanı karantinaya aldıklarını açıkladı.

Açıklama şöyle:

“27 Temmuz 2020 Pazartesi tarihinde sabaha karşı 03:00 sıralarında, misafirimizin Kıbrıs’a uçuşundan 72 saat önce aldığı Negatif PCR testi sonucu ile otelimize girişi yapılmıştır.

Misafirimizi; Sağlık Bakanlığı’nın öngördüğü karantina kurallarına uygun şekilde odasına yerleştirdik. (Test sonucu çıkana kadar odasından ayrılmama bilgilendirmesi yapılmıştır.)

Misafirimizin girişinden 7 saat sonra (10:05), Sağlık Bakanlığı’ndan gelen bilgilendirme ile kendisine ulaşmak için odası aranmıştır.

Şahsi cep telefonu ve odasından defalarca aranmasına rağmen kendisine ulaşılamamıştır. Güvenlik kamera kayıtlarında misafirimizin saat 10:09’da otel yönetimine haber vermeden yan çıkış kapısından hızla çıkış yaptığı görüşmüştür.

Güvenlik kayıtları izlenir izlenmez Sağlık Bakanlığı ve Girne Polis Müdürlüğü’ne gerekli tüm bilgilendirme yapılmıştır. Misafirimizin temasta bulunduğu 4 otel persolenimiz ise Sağlık Bakanlığı tarafından 14 günlük süre ile karantinaya alınmıştır.”