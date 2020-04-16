Test – vaka sayımız az, ölüm oranı yüksek

Devrim DEMİR

Dünyayı sarsan coronavirüs salgınında Kıbrıs’ın kuzeyinde düne kadar 4 kişi yaşamını kaybetse de henüz “ölüm oranı” hem de “yoğun bakımda kaybedilen hasta sayısı” endişeye neden oluyor.

14 Nisan itibarıyla 100 kişide belirlenen COVİD-19 vaka sayısına karşın, 4 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Kıbrıs’ın kuzeyinde ÖLÜM ORANI %4. Bu süreçte yapılan toplam test sayısı ile 4 bin 555…

Kıbrıs’ın güneyinde COVİD- 19 nedeniyle önceki güne kadar 12 kişi yaşamını yitirmesine karşın, 695 olan vaka sayısına göre ölüm oranı %1,4. Toplam test sayısı ise 14 Nisan itibarıyla 20 bin 517.

65 binin üzerinde vakanın tespit edildiği Türkiye’de 1.403 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, ölüm oranı ise %2,15. Türkiye’de 14 Nisan itibarıyla test sayısı 443 bin 626.

Uzmanlar tedirgin…

Salgınla mücadele kapsamında, Coronavirüs hastalarının tedavisinde çalışan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Yağmur Aldağ, hastalığın ciddiye alınması gerektiğine vurgu yaptı.

TIP-İŞ Başkanı Doktor Ahmet Varış, kalabalık ortamların oluşturulması halinde bir pik patlaması yaşanabileceğine dikkati çekti.

Enfeksiyon Uzmanı Doktor Nesil Bayraktar, sağlıkta alt yapı çalışmalarının devam ettiği süreçte 17 Nisan sonrasının konuşulmaya başlanmasını kaygılı bir şekilde izlediğini kaydetti.

‘Az test’ yapıyoruz…

Dünya genelinde salgının önüne geçmek için binlerce test yapılıyor. Vaka sayısının ülkemizde 100 olduğu 4 ölümün gerçekleştiği bugüne kadar yapılan test sayısı 4 bin 555.

Kıbrıs’ın güneyinde vaka sayısı 695’e yükselirken, 12 kişi hayatını kaybetti. Güneyde yapılan test sayısı ise 20 bin 517.

Dünya genelinde ise salgın sonucu binlerce insanın hayatını kaybettiği İtalya’da vaka sayısı 162 bin 488’e yükselirken, 21 bin 067 kişi hayatını kaybetti. İtalya’da bugüne kadar 1 milyon 73 bin 689 test yapıldı.

Türkiye’de 443 bin 626 test yapılırken, bin 403 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 65 bin 111.

Dünya genelinde salgını ölüm oranı olarak en az sayıda atlatmaya çalışan Almanya’da ise 1 milyon 317 bin 887 test yapıldı, 3 bin 495 kişi hayatını kaybetti. Tespit edilen vaka sayısı ise 132 bin 210.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Aldağ:

“Bu hastalık hafif seyirlerde başlayıp, yoğun bakımda giderek ağırlaşan bir hastalık”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Yağmur Aldağ, covid-19’un çok ciddi bir hastalık olduğuna vurgu yaptı.

Aldağ şunları söyledi:

“Yoğun bakımda beş hasta tedavi gördü, bir kişi kurtuldu. Bu hastalık hafif seyirlerde başlayıp, yoğun bakımda giderek ağırlaşan bir hastalıktır. Hastanede bulunan her pozitif hastayı kolayına taburcu etmiyoruz. Birçok takibi yapılır, sürekli gözetim altında tutulur. Vakaların biri normal serviste yatıyordu, daha sonra kötüleşti ve yoğun bakıma kaldırıldı. Ciddiye alınması gereken bir durum, ölüm oranı az olsa da dünya ile aynı şekilde seyrediyoruz. Bizim tek avantajımız önlemleri çok erken aldık, ancak geçtiğimiz haftaya kadar uçakla gelen birçok yolcumuz hâlâ takipte. Bir yerlerin aktif hale gelerek kalabalığın oluşması demek, ciddi bir drama sürükler. Tedavide ihtiyacımız olan birçok ilaç daha yeni geldi. Eksikleri kapatmadan açılmak, çok doğru olmayacak. Biraz daha sabırlı olmalıyız. Önerileri ciddiye alın” dedi.

TIP-İŞ Başkanı Dr. Varış:

“Yoğun bakıma girme seyri ölüm riskini de taşıyor… Bizi hasta seçmek zorunda bırakmasınlar”

TIP-İŞ Başkanı Doktor Ahmet Varış, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerinin ve kendi bilgilerinin doğrultusunda hastalıkta yoğun bakıma girme seyrinin ölüm riskini de taşıdığını belirtti. Ek bağışıklık sorunu yaşayanlarda bu hastalığın ciddi sonuçlar doğurduğuna dikkati çeken Varış, ülkede şu an sınırlı bir vaka sayısı olduğunu söyledi. İtalya ve İspanya’da durumun korkutucu olduğunu ifade eden Varış, KKTC’de sürekli temaslı hasta takibi yapıldığının altını çizdi.

Salgının yayılmasının 17 Nisan’dan sonra açılması hedeflenen birçok noktada yüksek risk taşıdığına da değinen Varış, “17 Nisan sonrası için çok ciddi bir endişe içindeyiz. Bir bütün olarak tedbirler alınmadan kalabalık ortamların oluşması, salgın yayılma riskini de ortaya çıkaracak. Bu yayılması olası kalabalık, nüfusun da belli olmadığı ülkemizde zirve noktasına neden olabilir. Böyle bir durumda sağlık alt yapısı eksik olan ülkemizde bizi hasta seçmek zorunda bırakmasınlar. Bu hastalığa yakalananların bir kısmı hafif, bir kısmı ise ağır geçirip yoğun bakıma girebiliyor. Yoğun bakıma cevap verecek bir alt yapımız şu an mevcut değildir. Beklenilen cihazlar var, kimi olumsuz ülkeler gibi olmak zorunda bırakılmayalım. Hiçbir şey için acele edilmemeli.”

Enfeksiyon Uzmanı Dr. Bayraktar:

“Kaygılı bir bekleyiş içindeyiz”

Enfeksiyon Uzmanı Doktor Nesil Bayraktar, yoğun bakımda tedavi gören ve hayatını kaybeden hastalara ilişkin değerlendirme yaptı. Bayraktar, tedavi gören iki Alman hastanın covid-19 dışında çok fazla hastalıkları olduğunu, bağışıklık sistemlerinin ise olmadığını belirterek bu insanları kaybettiklerini söyledi.

Son kaybedilen 54 yaşındaki hastanın durumunun iyiye gittiğini, tedavi sonrası akciğerinin toparladığını, yoğun bakımdan çıkarılmaya hazırlanırken, kalbi ile sıkıntı yaşadığını ve kaybedildiğini belirten Bayraktar, “Bir diğer kaybettiğimiz hastamızın da kalp yetmezliği vardı. Ölüm oranları, vaka ve temaslı hasta sayısında ülkeler arası şu an iyiyiz. Salgının ilk gününden gerek ulaşım gerekse mekânsal olarak izolasyonu sağladık. Temaslı hastanın temas ettiklerine ulaşamaya devam ederek, vakaları erken dönemde yakaladık. Bunlar her şeyin normale döneceği anlamını taşımıyor. 17 Nisan sonrası için endişelerimiz çok fazla. Açılması üzerinde durulan iş yerlerinde oluşacak kalabalık ve sonrası için kaygılı bir bekleyiş içindeyiz.”

Simya Laboratuarı Klinik Şefi Hasan Tertemiz:

“Ülkede yapılan test sayısı az… Arttırılacak test sayısı mücadeleye destek verecek”

Simya Laboratuarı Klinik Şefi Hasan Tertemiz, ülkede yapılan test sayısının az olduğuna dikkati çekti. Test sayısının arttırılması gerektiğine değinen Klinik Şefi, “Daha çok test ile mücadeleye destek verilebilir” dedi.

Tertemiz, özel laboratuarların desteğe hazır olduğunu,hızlı testlere cevap verebilecek kapasiteye sahip olduklarını kaydetti. Yardıma hazır olduklarını ifade eden Tertemiz, salgının ilerleyecek duruma gelmesi halinde test sistemine yardım edebileceklerini belirterek, testlerin arttırılarak daha çok etkinlik yaratılabileceğini belirtti.