‘Test sonucunu evde beklemeyenler var’

Sağlık Bakanı Ali Pilli, evde karantinaya uymayanlar olduğunu, bu nedenle bazı sıkıntılar yaşandığını belirtti, bir yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

PCR test sonucu çıkıncaya kadar otelde, ya da evde beklemesi gerekirken bu kurala uymayan kişilere ceza uygulandığını ifade eden Pilli, Sağlık Bakanlığı bünyesinde iyi bir takip ekibinin bulunduğunu ve bu ekibin söz konusu kişileri takip ettiğini kaydetti. Pilli, “Temaslı herkesi özenle takip ediyoruz. Pozitif çıkan bir kişinin, eğer uçakla gelmişse, oturduğu koltuk çevresindeki 6 kişiyi karantinaya alıyoruz” şeklinde konuştu.

“22 vaka… Hepsi de dışarıdan geldi…”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşan Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, covid- 19 salgını sürecinde yaşananları ve alınan tedbirleri anlattı.

Sağlık Bakanlığı olarak Aralık ayından bu yana Batı Nil Virüsü’nden, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki yangına birçok sıkıntı ile uğraştıklarını hatırlatan Pilli, en son da Covid- 19 salgını ile karşılaşıldığını kaydetti.

Coronavirüs hastaları için farklı bir hastanenin yapılmasının “daha iyi olacağını ancak imkanlar çerçevesinde Lefkoşa Devle Hastanesi’nde gerekli düzenlemeleri yaptıklarını” ifade eden Pilli, 1 Temmuz’dan bu yana tespit edilen vakalarla ilgili de bilgi verdi.

Ülkenin girişlere açılmasıyla bugüne kadar 22 pozitif vakanın tespit edildiğini ve tespit edilen vakaların tümünün de dışarıdan geldiğini belirten Bakan Pilli, herhangi bir iç temasın tesit edilmediğini de ifade etti.

“Asemtopatik hastalar pandemi otelinde”

2 vakanın da tedavi olarak taburcu edildiğini açıklayan Pilli, diğer vakaların genel durumlarının iyi olduğunu, bazı vakaların tedavi dahil edilmediğini kaydetti.

Tedavi olan hastaların Lefkoşa Devlet Hastanesi bünyesindeki Nöroloji Kliniği’nde tedavi gördüğünü belirten Pilli, asemptomatik hastaların ise pandemi otelinde izole bir şekilde bekletildiklerini kaydetti. Otelde bekletilen şahısların test sonuçları pozitiften negatife dönünceye kadar izole edilmeye devam edileceklerini belirten Pilli, “Oteldeki vakaların bazılarının test sonuçları negatif çıktı ancak 2 veya 3 test daha yapıp, sonuçlarının artarda negatif sonuçlanmasının ardından çıkışlarına izin vereceğiz” şeklinde konuştu.