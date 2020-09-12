Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Kadın Kolları Başkanı Sinem Tip, coronavirüse yakalandığını açıkladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Sinem Tip, iki gün önce PCR test sonucunun pozitif çıktığını ifade etti.

Sinem Tip şunları yazdı: "Sevgili arkadaşlarım öncelikle partimin tüm yetkililerine dostlarım ailem arkadaşlarıma ilgi alakalarından dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. 2 gün önce test sonucum pozitif çıktı. Karın ağrısı ve baş ağrılarım vardı ancak şu anda hiçbir problem yoktur. Tedavim Özok karantina otelinde devam etmektedir. Herkese sağlıklı günler diliyorum..." ifadelerini kullandı.