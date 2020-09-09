Test sonuçlarını değiştirdi

Kermiya geçiş noktasından kuzeye giriş yapan E.S., ‘Evrak sahteleme ve tedavüle sürme’ suçlarından tutuklandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Şener, 8 Eylül tarihinde zanlının 01 Eylül tarihinde Yakındoğu Hastanesinde yaptırmış olduğu PCR testi sonuç kâğıdının fotokopisini çekip üzerindeki test tarihini 07 Eylül olarak değiştirip, ilgili evrağı sahteledikten sonra kuzeye geçmek istediği sırada görevli memura vererek tedavüle sürdüğünü anlattı.

Polis, zanlının tutuklandığını ve mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler temin edildiğini belirtip, Rusya vatandaşı olup güneyde ikamet eden ve sürekli olarak KKTC'ye gelip giden zanlının görüşülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 100 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması, 15 bin TL nakdi teminat yatırması ve kuzeyde kalacağı ikamet adresinden izinsiz ayrılmaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.