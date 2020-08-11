Test sonuçlarını beklemeden dışarı çıktılar

Polisin dün saat 14:30 sıralarında Gönyeli Belediye Bulvarı üzerinde gerçekleştirdiği denetimlerde E.N.A.(E-23), E.S.Y.(E-25) ve F.K.Ö.(E-23)’nün Covid-19 test sonuçları belli olana kadar sokağa çıkmama kuralına uymayarak sokağa çıktıkları tespit edildi. Polis, söz konusu şahısların hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KÜÇÜKERENKÖY'DE ANİ ÖLÜM!

Küçükerenköy sakinlerinden 50 yaşındaki Gülperi Aktürk dün evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Aktürk’ün otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda, dün, M.K. (E-31) kimlikli şahıs, tasarrufunda 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk Lirasından fazla nakit para olan 65 bin 500 ABD Doları nakit para ile çıkış yapacağı sırada tespit edilerek, hakkında yasal işlem başlatıldı.

GÜNEYDEN GÜMRÜKSÜZ 213 KİLO KUYRUK YAĞI

Dikmen’de dün polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu B.B.’nin (E-45) sorumluluğunda bulunan araçta yapılan aramada, Güney Kıbrıs’tan gümrüksüz olarak getirilmiş 213 kilo kuyruk yağı bulunarak emare olarak zapt edildi. B.B. tutuklandı.