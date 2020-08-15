Test sonuçları pozitif: İzole olmadılar, insan arasına karıştılar

Bakan Pilli, yurt dışından ülkemize gelen ve test sonuçları pozitif çıkan bazı kişilerin taahhütname imzalamalarınına karşın, test sonuçları çıkana kadar beklemediklerini, kendilerini izole etmediklerini ve yasayı çiğnediklerini, bu kişilerle ilgili yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif olarak belirlenen bu kişlerin şu anda gözetim altında olduklarını kaydetti.