Test sonuçları negatif
Lefkoşa’daki 9 Eylül İlkokulu’nda geçtiğimiz günlerde yaşanan Covid-19 paniğinin ardından yüzler güldü.
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Lefkoşa’daki 9 Eylül İlkokulu’nda geçtiğimiz günlerde yaşanan Covid-19 paniğinin ardından yüzler güldü. Okuldaki tüm öğretmen, çalışanlar ve temaslı öğrencilere yapılan Covid-19 testlerinin sonucu negatif çıktı.
Okulda öğrenim gören iki kardeş öğrencinin babasının okulun ilk günlerinde yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla büyük bir panik yaşanmıştı.
9 Eylül İlkokulu yönetimi, durumun tüm öğrencilere test yapıldıktan sonra netleşeceği bilgisini YENİDÜZEN ile paylaşmıştı.
Okul Müdürü, iyi haberi YENİDÜZEN’le paylaştı, dün testlerin yapıldığını, sonuçların da negatif olduğunu bildirdi.
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Etiketler : 9 Eylül ilkokulu, covid-19, pcr, test
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