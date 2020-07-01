Test sonuçları açıklanmadı

Ülkemize Türkiye'den gelen kişilerin PCR test sonuçları henüz açıklanmadı. Her gün akşamın ilk saatlerinde açıklanan günlük sonuçlar, bu gün daha açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı'nın resmi kaynaklarına ise ulaşılamaıyor.

Haber Kıbrıs ve Kıbrıs Postası gazeteilerinde yer alan iddialara göre ise PCR testi yapılanlar arasında 1 kişinin pozitif vaka olduğu ve karantinaya alındığı belirtilmekte.

Söz konusu iddia resmi makamlarca henüz doğrulanmadı.