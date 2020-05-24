Test sayısı 34’e kadar düştü: Vaka yok
Bakan Pilli, son 24 saatte Covid-19 testlerinin, Hastane Poliklniklerine giden vakalara ve karantina otellerinde kalanlara yapıldığını açıkladı.
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Sağlık Bakan Pilli:" Toplam 34 test yapıldı, pozitif vaka yok"
Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 34 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Bakan Pilli, son 24 saatte Covid-19 testlerinin, Hastane Poliklniklerine giden vakalara ve karantina otellerinde kalanlara yapıldığını açıkladı.
24 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Test Sayısı: 34
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 31.039
Toplam Vaka Sayısı: 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: Yok
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok
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