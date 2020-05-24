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Test sayısı 34’e kadar düştü: Vaka yok

Test sayısı 34’e kadar düştü: Vaka yok

Bakan Pilli, son 24 saatte Covid-19 testlerinin, Hastane Poliklniklerine giden vakalara ve karantina otellerinde kalanlara yapıldığını açıkladı.

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Sağlık Bakan Pilli:" Toplam 34 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 34  olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, son 24 saatte Covid-19 testlerinin,  Hastane Poliklniklerine giden vakalara ve karantina otellerinde kalanlara yapıldığını açıkladı.  

24 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Test Sayısı: 34 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 31.039 

Toplam Vaka Sayısı: 108 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 104  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: Yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok

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