Sağlık Bakan Pilli:" Toplam 34 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 34 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, son 24 saatte Covid-19 testlerinin, Hastane Poliklniklerine giden vakalara ve karantina otellerinde kalanlara yapıldığını açıkladı.

24 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Test Sayısı: 34

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 31.039

Toplam Vaka Sayısı: 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: Yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok