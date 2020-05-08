Test için geldiler, topluca beklediler

Mağusa Devlet Hastanesi’nde bugün restoran çalışanlarına yapılacak hızlı test için giden kişiler, hastane önünde kalabalık oluşturdu. Topluca aynı alanda bekleyenler, görenleri şaşırttı. Mesafe kuralına uymadığı gibi, bazı kişilerin de maske takmadığı gözlemlendi.

Hastane çalışanlarından elde edilen bilgiye dışarıda bekleyen topluluk uyarılara rağmen ayrılmadı. Sıra kavgası nedeniyle gruplar halinde bekledikleri öğrenilirken, hastane çalışanları da personel ve güvenlik çalışanı sayısını arttırdı.

Fotoğraf Metin İrfan