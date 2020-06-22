‘Test fiyatı henüz belirlenmedi’

Bakanlar Kurulu geçişleri erkene aldı, Kıbrıslı Türkler için de güneye geçişler her 72 saatte bir PCR testi ile serbest bırakıldı ancak, koşul olan ‘PCR’nin nerede, ne kadara yapılacağı’ henüz netlik kazanmadı.

Maliye Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı PCR testleri için net ücret belirlemedi.

Öte yandan, geçişlerde aranan ‘her 72 saatte PCR negatif testi’ koşuluna bağlı olarak, testler için nereye başvurulacağı, testlerin nerede yapılacağı ve kapasite de tam olarak açıklanmadı.

Sağlık Bakanlığı en son 16 Haziran’da Geçişlerde uygulanacak 72 saatlik test kuralı ile ilgili yaptığı açıklamada, güneyde çalışanları PCR testi için Sağlık Bakanlığı’na müracaata çağırmıştı.

Açıklamada, “PCR testleri bakanlığımızca yapılacak çağrılar üzerine programlanıp sonuçlandırılacak ve kapasitemiz çerçevesinde yapabileceğimiz sayıda işçiye 22.6.2020 tarihinden itibaren verilmeye başlanacaktır” denilmişti.