Bir okurumuzun bize ve Kayıplar Komitesi yetkililerine Kömürcü’de göstermiş olduğu alanda kalıntıları bulunan beş “kayıp” Kıbrıslırum’dan ikisinin kimliği belirlendi, cenaze törenleri yarın yapılıyor…

Bir okurumuzun bize ve Kayıplar Komitesi yetkililerine Kömürcü’de göstermiş olduğu alanda yürütülen kazılarda onlardan geride kalanlar bulunmuş olan beş “kayıp” Kıbrıslırum’dan ikisinin Kayıplar Komitesi tarafından yürütülen DNA testleri sonucu kimliklerinin belirlendiği ve cenaze törenlerinin yarın yapılacağı öğrenildi.

Edindiğimiz bilgilere göre Kömürcü’de Kayıplar Komitesi’ne ve bize okurumuzun göstermiş olduğu alanda bulunan bu iki “kayıp” Kıbrıslırum’dan birisi 1949’da Meniko’da doğan Athanasis Kostas Athanasiu idi. 22 Temmuz 1974’te Girne’de “kayıp” edilmişti. Athanasis Kostas Athanasiu, evli idi… Cenaze töreni yarın Leymosun’da yapılacak.

Bu beş “kayıp”tan kimliği belirlenen bir diğeri ise Andreas Lambris Lambridis idi… 1952 Lefkoşa doğumlu olan Andreas Lambros Lambridis, 26 Temmuz 1974’te Girne’den “kayıp” edilmişti. Bekardı… Onun cenaze töreni de yarın Pera Orinis’te yapılacak.

Kömürcü’de kalıntıları bulunan beş “kayıp” Kıbrıslırum’un tümünün de kimlikleri DNA testleriyle belirlendi, ikisinin cenazesi yarın ancak diğer üç kişinin cenaze törenlerinin ne zaman yapılacağını henüz bilmiyoruz…

Kömürcü’de onlardan geride bulunan bu “kayıp”ların ailelerinin acısını paylaşıyoruz.

Bize bu alanı göstermiş olan okurumuza sonsuz teşekkürler ediyoruz… Teşekkürler Kömürcü! Teşekkürler Ağırdağ!

Kayıplar Komitesi yetkililerine de göstermiş olduğumuz alanda kazı yürütmüş olduğu için teşekkür ediyoruz…

Bir şahidimizin bize ve Kayıplar Komitesi’ne göstermiş olduğu alanda kalıntıları bulunan dört “kayıp” Kıbrıslırum’dan dördüncü “kayıp” şahsın da kimliği belirlendi… “Kayıp” Kostas Andreas Kallistratu, 24 Eylül’de Koççinotrimitya’da toprağa veriliyor…

Mora’dan Koççinotrimitya’ya…

Bir şahidimizin bize ve Kayıplar Komitesi’ne göstermiş olduğu alanda yürütülmüş kazılarda kalıntıları bulunan dört “kayıp” Kıbrıslırum’dan dördüncüsünün de kimliğinin belirlendiği öğrenildi.

Mora’da şahidimizin göstermiş olduğu alanda bulunan dördüncü “kayıp” şahsın Kostas Andreas Kallistratu olduğu belirtiliyor.

Edindiğimiz bilgilere göre Kostas Andreas Kallistratu, 24 Eylül 2017 Pazar günü saat 11.00’de Koççinotrimitya’da Ayios Mammatos kilisesinde düzenlenecek cenaze töreni ardından köyde toprağa verilecek.

Kostas Andreas Kallistratu, 1954 doğumluydu yani 1974’te öldürüldüğü zaman 20 yaşındaydı ve bekardı.

Buna göre kalıntıları bulunan dört “kayıp” Kıbrıslırum’dan bir diğeri Ksilotimbulu Pavlos Pavlu idi ve 27 Ağustos’ta Ksilotimbu’da düzenlenen cenaze töreni ardından toprağa verilmişti.

1946 doğumlu Pavlos Kiriaku Pavlu, 1974’te öldürüldüğü zaman henüz 28 yaşındaydı… Ailesinin acısını paylaşıyor, bize bu alanı gösteren Kıbrıslıtürk okurumuza ve çok değerli babasına sonsuz teşekkürler ediyoruz… Kayıplar Komitesi’ne de bu alanda kazı yürütmüş olduğu için çok teşekkür ederiz…

Bu dört kişiden bir diğeri olan “kayıp” Yorgos Yeorgiu, 29 Temmuz 2017 saat 14.00’te Larnaka’da Prodromu Kilisesi’nde yapılan cenaze töreni ardından ailesi tarafından toprağa verilmişti.

Yorgos Yeorgiu, “kayıp” edildiğinde 28 yaşındaydı…

Kayıplar Komitesi’nin yürüttüğü kimliklendirme çalışmaları sonucunda kimliği belirlenen dört “kayıp”tan bir diğeri ise Kostas Faşşas idi.,

Trullili Kostas Faşşas, 1974’te askerleri ve askeri mühimmatı taşımakta olduğu kamyon, Türk tankları tarafından Mora’da vurulunca kamyon infilak etmiş ve Faşşas ile bazı askerler bu patlamada ölmüştü… Kamyonla birlikte hareket etmekte olan konvoydan sağ kurtulanlar ise tutuklanarak Aya Kebir’e (Dilekkaya) götürülmüş ve burada bir süre tutulduktan sonra öldürülerek bir kuyuya atılmışlardı…

Trullili Kostas Faşşas’la ilgili bazı okurlarımız onun patlamada öldüğüne ilişkin bilgi vermişlerdi.

Trullili Kostas Faşşas ise 10 Eylül 2017 tarihinde Trulli’de düzenlenen cenaze töreni ardından köyde toprağa verildi.

Bir okurumuzun babası olan şahidimizle birlikte 23 Ocak 2016’da Kayıplar Komitesi’nin Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum yetkililerine bu olası gömü alanını göstermiştik… Bir süre sonra bu alanda başlatılan kazılarda, Faşşas’ın kamyonunun parçaları, mermiler ve dört “kayıp” Kıbrıslırum’dan geride kalanlara ulaşılmıştı.

Okurumuzun ve şahidimizin yardımları sonucu kalıntıları bulunan bu “kayıplar”ın ailelerinin acısını paylaşıyoruz… Okurumuza ve şahidimize göstermiş oldukları insaniyet için yürekten teşekkür ediyoruz… Kayıplar Komitesi’ne de bu alanda kazı yürüttükleri için çok teşekkürler…