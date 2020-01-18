Terziliğe 35 sene emek verdi…

Terzi Zeki Yavuz, 35 senedir mesleğini yapıyor. Gerek konfeksiyoncularda, gerek başkasının yanında yıllarca çalıştıktan sonra kendi dükkanını açan Yavuz, emekli olana kadar işine devam edecek.

Yavuz, terziliğin gitgide sona yaklaştığını belirterek, yeni dükkanlar açılmadığına değiniyor. “Özellikle gençler, bu gibi mesleklere yönelmiyor, zaten eskisi gibi, kıyafet dikimi için de gelen yok. Çok az kişi kıyafet dikimi için geliyor, onun dışında sadece tadilat yapıyoruz. Terzilik eskiden, bir mahallenin olmazsa olmazı, çok yoğun çalışılan bir meslekti. Neyi nasıl yetiştireceğimizi düşünürdük. Şimdi ise büyük bir düşüş var” diye anlatıyor.

“Sönmeye başlayan terziliği, kurtarmamız ve canlandırmamız gerek”

Meslek liselerinin ve zanaat okullarının, el emeği ve ustalık isteyen meslek gruplarına gereken değeri göstermesi gerektiğini söylüyor. Yavuz, “Her insan aynı mesleği yapamaz, tüm bu mesleklere ihtiyacımız var. Esnafa, terziye de ihtiyaç var. Bu nedenle iyiye gitmeyen ve sönmeye başlayan terziliği, kurtarmamız ve canlandırmamız gerek…” diyor.