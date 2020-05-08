Termometre fiyatlarına kâr sınırlaması

Covid-19 salgını nedeniyle Bakanlar Kurulu'nun yeniden hizmet vermeye başlayan iş yerlerine gidecek kişilerin ateşlerinin ölçülmesi için kullanımını zorunlu kıldığı termometrelerin fiyatlarında azami kâr, yüzde 15 olarak saptandı.

Bakanlar Kurulu, "Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Ateş Ölçer Azami Kar Yüzdelikleri) Emirnamesi"ni onayladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan emirname uyarınca, denetime tabi mal olan civalı , alkollü, dijit termometrelerde, toptancı ve/veya ithalatçı ve perakendeci için azami kâr yüzdelikleri 15 olarak belirlendi.