Terim Tunceri Erdemlier'e teşekkür plaketi: "Artılara artı kattınız"

Dünyayı derinden sarsan pandemi dolayısıyla yaklaşık iki buçuk ay evlerde mahsur kalınan karantina dönemde, ilkokul 1. sınıftan 5. sınıfa kadar tüm ARTI EĞİTİM MERKEZİ öğrencilerine ARTIONLINE hizmetleri ile online katkı yapılmasına destek veren Terim Tunceri Erdemlier unutulmadı.

Artı Eğitim Merkezi, Terim Tunceri Erdemlier'e bir teşekkür plaketi sundu.

Öğrencilere eşitli seviyelerde akademik dokunuşlar yapılan ve veliler tarafından da takdirle anılan online eğitim süreçlerinde Artı Eğitim Merkezi'ne gönüllü bir şekilde katkı koyan Terim Tunceri Erdemlier eğitim çevreleri tarafından da takdirle anıldı.

Teşekkür ve plaket takdimi ile ilgili kısa bir açıklama yapılan Artı Eğitim Merkezi bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

Artılarımıza “artı" kattığınız için teşekkürler terim hocam...

Dünyayı derinden sarsan pandemi dolayısıyla yaklaşık iki buçuk ay evlerimizde mahsur kaldık. Pandemi dönemde, ilkokul 1. sınıftan 5. sınıfa kadar tüm öğrencilerimize ARTIONLINE hizmetlerimizle çeşitli seviyelerde akademik dokunuşlar yaptık. Bu süreçte, ARTIONLINE hizmetlerimizin kuruluşunda ve öğretmenlerimizin eğitiminde, bizlere doktora çalışmasının bir parçası olarak gönüllü bir şekilde katkı koyan sevgili Terim Tunceri Erdemlier hocamıza geç de olsa teşekkürlerimizi bir plaketle sunuyoruz.