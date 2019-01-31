“Tepki değil, destek göstermeli”

Dila ŞİMŞEK

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Erdem Beyoğlu, bugün dağıtılacak olan karneler için aileleri sergilemeleri gereken tutum konusunda uyardı. İlk ve orta dereceli okullarda 2018-2019 yılının ilk yarısı bugün dağıtılacak olan karneler ile tamamlanacakken, Uzman Beyoğlu, aile içi davranışların önemini vurguladı. Ailelerin karnedeki sonuçlara bakarak çocuklarına kızıp sözsel veya fiziksel şiddet içeren davranışlarda bulunmamaları gerektiğini kaydeden Dr. Beyoğlu, ailenin tutumunun çocuk gelişiminde kritik olduğunu belirtti.

“Aile karneden sadece çocuğu değil, kendini de sorumlu tutmalı”

Psikiyatrist Beyoğlu, karne notlarının düşük gelmesi takdirinde, ailenin çocuğu aşağılayıcı söylemlerde bulunmaması, kesinlikle şiddet içeren hareketlerde bulunmaması gerektiğinin altını çizdi. “Aile olarak çocuğun akademik başarısızlığını sadece ona yüklememeliyiz” şeklinde konuşan Beyoğlu, ailenin bu süreçte çocuğuna ne kadar destek olduğu ve çocuğun eğitim hayatı ile ne kadar ilgilendiğinin de çocuğa yansıdığını kaydetti. “Karne tabii ki önemlidir. Ancak karne sonuçları veya birkaç düşük not, çocuğun hayatını etkilemez. Çocuğun hayatını asıl etkileyen şey ailenin suçlayıcı ve aşağılayıcı tavırlarıdır” dedi. Ailenin tutumunun çocuğun ruhsal gelişimini birebir etkilediğini anlatan Beyoğlu, asıl sorumluluğun ebeveynlerde olduğunu söyledi.

“Çocuğun depresyonda olma ihtimali göz ardı edilmemeli”

Dr. Beyoğlu, karnedeki başarısızlık konusunda çocuğun ruhsal durumunu dikkate alınması gerektiğini savundu. “Çocuk depresyonda mı, aile içinde bir sorun mu var, ebeveyn olarak ne kadar destek olundu?” gibi konuların irdelenerek düşünülmesi gerektiğini söyleyen Beyoğlu, aileye bu süreçte çok iş düştüğünü aktardı. Ailenin çocuğun günlük yaşamındaki sorunlarını göz ardı etmemesi gerektiğine değinen Beyoğlu, “Sonuç olarak bunun aslında sadece bir yarıyıllık akademik başarının göstergesi olduğu kabul edilmeli. Bu sebeple, düşük nota bağırmak veya tepki göstermek yerine, yapıcı davranıp destek olunmalı, bir sonraki dönem için çocuğa yardım etmeli” dedi.