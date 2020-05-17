Tepebaşı'nda orman yangını

Tepebaşı'nın güney kısmında bugün saat 11.45 sıralarında çıkan orman yangını henüz kontrol altına alınamadı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına itfiaye, Orman Dairesi ekipleri, askeri personel, belediye ekipleri ve bölge halkı müdahale ediyor. YENİDÜZEN'in Orman Dairesi'nden aldığı bilgiye göre yangına müdahale için Türkiye'den yangın helikopteri istedi.