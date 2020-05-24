Tepebaşı yine yanıyor
Tepebaşı (Yorgoz) köyünde yine yangın çıktı.
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Tepebaşı (Yorgoz) köyünde az önce yine yangın çıktı. Bölgede olan vatandaşların itfaiye ekipleri ve sivil savunmayı aradığı, henüz yangına müdahale edilmediği belirtiliyor.
Geçtiğimiz günlerde aynı bölgeden başlayan ve Güzelyurt, Kalkanlı'ya dek çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyümüş, uzun süren uğraşlar ile söndürülmüştü.
Fotoğraf: Gizem Özüyaman
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