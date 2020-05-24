Tepebaşı yine yandı

Tepebaşı (Yorgoz) köyünde yine yangın çıktı.



Yangın saat 15:30 sıralarında, Tepebaşı köyünün Limitya mevkiinde başladı. Yangına, itfaiye ekipleri, orman dairesi, çevre halkı ve askeri personel mudahale etti. Yangın güçlükle kontral altına alındı.

Geçtiğimiz günlerde aynı bölgeden başlayan ve Kormacit'ten Güzelyurt Kalkanlı'ya dek rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında yüzlerce dönüm ornanlık alan kül olmuştu. Polis, Tepebaşı - Kalkanlı arasında 7 bin 500, Koruçam'da ise 3 bin 500 dönüm yerin yandığını açıklamıştı.

Öte yandan saat 14:45 sıralarında, Yiğitler, Vadili ve Paşaköy arasında çöplük alandan başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın sonucu ilk tespitlere göre yaklaşık 250 dönümlük alan içerisinde bulunan çöp ve moloz atıkları ile anız , biçilmemiş arpa ve balyalar yandı. Yangına polis itfaiye ekipleri, orman dairesi ekiplerinin yanı sıra bölge halkı müdahale etti.

Aynı zamanda saat 10:45 sıralarında, Gaziköy ağıllar bölgesinde çıkan yangın sonucu 5 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar ile, Yavuz Ceyda'ya ait 1500 adet rulo balya, 5 dönüm anız ve hayvan gübresi yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Fotoğraf: Gizem Özüyaman