Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde inceleme gezisi düzenlendi

Geçtiğimiz Mayıs ayında Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde çıkan yangının ardından, çevre gönüllülerinin bölgedeki etkinlikleri sürüyor.

Bu çerçevede, Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçları Koruma Birliği öncülüğünde yangından zarar gören alanlarda yapılması gerekenleri tespit amacıyla inceleme gezisi düzenlendi.

Bölgede alınması gereken önlemler ve yapılması gereken çalışmalarla ilgili olarak görüş alışverişinin yapıldığı geziye, bölgedeki çevre gönüllüleri, Tarım Dairesi ile Orman Dairesi yetkilileri ile bazı derneklerden temsilciler katıldı.

Kaş: “Bölgeyi koruma için devlet ve hükümet yetkilileriyle çalışmaya hazırız”

Etkinlikle ilgili olarak BRT’ye konuşan Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçları Koruma Birliği Üyesi Osman Kaş, bölgedeki yangının ardından ağaçlarda büyük zarar meydana geldiğini belirterek, amaçlarının yapılacak çalışmalar ve alınacak önlemlerle böyle büyük zararların oluşmasını önlemek olduğunu söyledi.

Bölgenin özel çevre koruma alanı olduğunu kaydeden Kaş, bölgeyi en iyi şekilde koruyabilmek hedefiyle devlet ve hükümet yetkilileriyle çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

KAYDER Başkanı Muzaffer Sevim de anıt zeytin ağaçları ve kaybedilen ormanlarla ilgili neler yapılabileceği konusunda yol haritası çizmeye çalıştıklarını ifade ederek, ilk olarak doğanın kendi kendine gelmesini beklemenin önemine işaret etti.

Değirmenci: “Görüş alışverişinde bulunduk”

Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci de amaçlarının Tarım Bakanlığı adına bölge için neler yapılabileceğini değerlendirmek, görüş alışverişinde bulunmak olduğunu kaydederek, yangında anıt zeytin ağaçlarının kaybedilmesinin çok üzücü olduğunu söyledi.

İlgili dairelerin yangın bölgesiyle ilgili çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Değirmenci, bundan sonra oluşturulacak plantasyonun bilimsel veriler ışığında aşırı sıcak hava ve yangın çıkma riski düşünülerek oluşturulmasının önemli olduğuna dikkati çekti.

Etkinliğe katılan çevre gönüllüleri de bölge için daha fazla koruma önlemlerinin alınmasını talep ederek, bu tip bölgelerin korunması adına toplumsal duyarlılığa ihtiyaç olduğunu vurguladılar.