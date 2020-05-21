Tepebaşı-Kalkanlı arasında yangın

Tepebaşı - Kalkanlı köyleri arasında bulunan Domuz çiftliği mevkiinde bugün 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangına polis itfaiye, sivil savunma ve orman dairesi ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Yangın sonucu yaklaşık 35 dönümlük makilik alan yanarak zarar gördü.