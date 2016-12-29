Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’nun başarılı takım ve sporcuları ödüllendirmek ve tenis camiasını yıl sonu öncesinde biraraya getirmek amacıyla Lefkoşa Golden Tulip Hotel’de düzenlediği ödül töreni yoğun bir katılımla gerçekleşti. Büyükler Tenis Ligi’nde ilk iki sırayı alan erkek ve kadın takımları ile 8-9-10 Yaş, U12, U14, U16, U18, Büyükler, +30 Kadınlar, +35 Erkekler, +40 Kadınlar ve +45 Erkekler kategorilerinde ilk 4 sırayı alan sporculara toplam 20 bin TL’Lik para ödülü, plaket, kupa ve madalyalar verildi. Geçmiş yıllarda Spor Dairesi tarafından ligde dereceye giren takımlara yönelik yapılan ödüllendirme desteğinin de son yıllarda yapılmaması ve ferdi branşlarda sporculara yönelik bir ödüllendirmenin hiç olmaması hususunu tekrardan gündeme getirmek ve ülkedeki zor şartlarda emek harcayan başarılı sporculara az da olsa bir motivasyon sağlamak amacıyla düzenlenen ödül gecesi katılımcı tüm kulüp, antrenör, sporcu ve veliler tarafından büyük bir beğeni kazandı.

Barutçu teşekkür etti

Ödül Gecesinde 2017 Ocak ayında görevi devrecek olan yönetim kurulu adına bir konuşma yapan Başkan Saffet Barutcu 23 yılı başkan, 4 yılı da Yönetim Kurulu üyesi olarak geçirdiği süre zarfında kendisine destek olan tüm tenis camiasına ve geçmiş yıllarda ve halen birlikte hizmet verdiği yönetim kurulu arkadaşlarına teşekkür etti. Bu süre zarfında teniste yaşanan sıkıntıları ve tüm zorluklara rağmen ülke tenisinde gelinen noktanın önemine vurgu yapan Barutcu, oluşacak yeni yönetimde görev alacak arkadaşlara başarılar diledi.