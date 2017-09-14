Tenisçiler Türkiye’de zirvede

Teniste Türkiye'de başarı gösteren minik tenisçiler ödüllendirildi. Eylül ayında Ankara'da özel davetli sporcuların katıldığı 10 Yaş Masterler Turnuvası’nda hem tek hem de çiftlerde şampiyon olan Tansel Şık büyük bir başarıya imza attı.

Ağustos ayında düzenlenen Bursa 9-10 Yaş Yaz Kupası’nda 10 yaş şampiyonu Tansel Şık, 9 yaş şampiyonu İpar Şenol ve Cemal Konuklu oldu.

Yine Ağustos ayında Antalya 9-10 Yaş Hafta Sonu Turnuvası’nda Enver Ada Gencel ve Fatma Betmezoğlu kendi yaş kategorilerinde şampiyon oldular.

Ratib: “Desteğimiz artarak devam edecek”

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) Başkanı Ragıb Ratib başarıları olan oyunculara para ödülü taktim etti. Başkan ödül töreninde tenisçilerin başarılarının devamlılığı için desteklerinin aratarak devam edeceğini söyledi. Ratib, 10 yaş kategorisinde Tansel Şık’ın Türkiye’nin en prestijli turnuvası olan masterlere özel davetli olarak katılması ve böyle bir turnuvada şampiyon olması ülke tenisi adına gurur kaynağı olduğunu belirtti.