Tencere ocakta unutuldu, yangın çıktı

Lefkoşa Surlariçi’nde Kardeşler Pasajı içerisinde faaliyet gösteren İşbir Muhasebe’nin mutfağında ocak üzerinde unutulan tencere alev aldı, yangın çıktı.

Saat 12.30’da çıkan yangın sonucu, mutfak içerisindeki gazocağı, plastik akşamlar, elektrik fişleri yanarak hasara uğradı.

İş yerine ait 3 oda ise çıkan isten zarar gördü.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Soruşturma devam ediyor.

Cafe Sumi'de yangın

Bu arada bugün saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa-Kermiya’da faaliyet gösteren Cafe Sumi isimli restoranın ikinci katında faal durumdaki sanayi tipi bulaşık makinesinin muhtemelen kısa devre yapması sonucu bir yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında bulaşık makinesi yanarak kullanılamaz hale geldi, çıkan dumandan dolayı bina zarar gördü.