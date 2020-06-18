Templos/Zeytinlik Koruma İnisiyatifi yeni yönetimini belirledi

Templos/Zeytinlik Koruma İnisiyatifi yeni dönem yönetim kurulu ilk ziyaretini Girne belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye yaptı.

Templos/Zeytinlik Koruma İnisiyatifi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile yapılan görüşmede Zeytinlik’i ilgilendiren konular ile doğa ve çevre ile ilgili yapılabilecek iş birliği konuları ele alındı.

Açıklamaya göre yeni yönetimin görev dağılımı da şu şekilde gerçekleşti:

Yönetim Kurulu:

1. Kenan Denizkan - Başkan

2. Süleyman Vehbi - Sekreter

3. İsmail Ayoğlu - Sayman

4. Gürcan Bayramoğlu-Halkla İlişkiler

5. Mehmet Can-Teknik konular İmar

6. Mahmut Oral-Örgütlenme

7. Semra Sami Öz-Proje geliştirme

8. Aysun Pekşen- Proje geliştirme

9. Çiğdem Yücel Proje geliştirme



Denetleme Kurulu’nda ise şu isimler örev yapacak

Ersel Baflıgil-Başkan

Orkun Pekşen, Beyzade Karayalçın, ; Cemaliye Bafligil; Arzu Cankoy (Üye)