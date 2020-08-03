Temmuz, Kıbrıs'ta son 37 yılın en sıcak ayı oldu

Geride bıraktığımız temmuz ayı, Kıbrıs'ta son 37 yılın en sıcak ayı oldu.

Kıbrıs Meteoroloji Dairesi'nin açıklamasına göre, günlük ortalama sıcaklıkta 1983'ten bu yana en yüksek rakam, temmuzda adanın birçok bölgesinde kaydedildi.

Cyprus Mail gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre temmuzda günlük en yüksek sıcaklık 39.7 dereceyle Athalassa radyo istasyonunda ölçüldü.

Yine Meteoroloji Dairesi'nin verilerine göre Temmuz 2020'de termometreler birden çok kez 40 derecenin üzerine çıktı. Ay boyunca, meteoroloji servisi 10 ila 14 Temmuz arasında art arda beş gün olmak üzere 16 kez sarı alarm, 28 ve 20 Temmuz arasında da art arda üç gün olmak üzere 4 kez turuncu alarm verdi.

En sıcak günün yaşandığı Temmuz 2017'de ortalama sıcaklık 38.5 derece olarak kayıtlara geçerken, 2 Temmuz 2017 44.4 dereceyle en sıcak gün olmuştu. Temmuz 2017'de 13 sarı ve 2 turuncu alarm verilmişti.