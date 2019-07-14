Temizliğe gittiği evin pencereden düştü

Lefkoşa’da meydana gelen iş kazasında, 3,60 metre yüksekten düşen temizlik işçisi 57 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 10.45 sıralarında Lefkoşa'da sakin Arzygul Rozgeldiyeva (K-57), bir ikametgahın ikinci katında bulunan pencere içerisinde temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek 3,60 metre yüksekten düştü ve ağır şekilde yaralandı.

Bahse konu şahıs kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, belinde kırık teşhisi ile ortopedi servisinde kontrol altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİNDE 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, 13-14 Temmuz tarihleri arasında suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, biri Lefkoşa’da, üçü Gazimağusa’da ve biri de Güzelyurt‘ta olmak üzere toplam 4 kişinin tutuklandığını bildirdi.