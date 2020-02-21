"Temizlendi, açtık"

Kermiya bölgesindeki bir şantiyede kötü şartlarda yaşayan ve ödenemeyen, çalışma izinleri olmayan yabancı işçilerin kaldığı yer, LTB ekibinin denetimiyle ‘temizlendi’. Belediyenin kapattığı şantiye açılsa da, işçiler hala barakalarda çalışmadan günlerini geçiriyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu: “İşveren, eksikliklerini tamamlama taraftarı”

Lefkoşa Türk Belediyesi Müdür Muavini Levent Özverel: “Bizim için tatmin edici bir değişiklik olduğundan dün yapılan denetimle şantiyeyi tekrardan açtık”

Dila ŞİMŞEK

Lefkoşa Türk Belediyesi, Kermiya’daki, işçilerin kötü şartlarda barındırıldığı nedeniyle kapattığı şantiyeyi dün sabah tekrar açtı.

Şantiyedeki sağlık koşulları denetlenerek, Çarşamba günü kapatılan inşaat alanı, işçilerin barındığı yerin temizlenmesiyle dün tekrar açıldı.

Farklı bir taşeron firma, inşaattaki çalışmalarını sürdürürken, mağdur yabancı işçiler hala şantiyede yaşıyor, günlerini bekleyerek geçiriyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, işveren ile işçinin iddialarının dinlendiğini, tüm ifadeler karşılaştırılıp denetleneceğini söyledi.

İşverenin eksikliklerini giderme tarafı olduğunu kaydeden Sucuoğlu, aynı zamanda aftan da yararlanılarak çalışma izni ve sigorta primleri yatmayan işçilerin mağduriyetinin giderileceğini kaydetti.

İşçiler ise henüz ödenmedi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Müdür Muavini Levent Özverel, “Denetim yaparak banyo, tuvalet ve yemekhaneleri kontrol ettik, bölgesel bir temizlik yapıldı. Bizim için tatmin edici bir değişiklik olduğundan dün yapılan denetimle şantiyeyi tekrardan açtık” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu:

“İşveren, eksikliklerini tamamlama taraftarı”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, işverenin maaş ödediğini, işçilerin ise maaş alamadığı iddiaları olduğunu, Bakanlık müfettişinin ifadeleri ve belgeleri karşılaştırarak denetimini sürdürdüğünü kaydetti. Sucuoğlu, 195 kişinin ifadesinin tek tek incelendiğini dile getirerek, “İşveren, eksikliklerini tamamlama taraftarı. Dün öğleden sonra da bir toplantı yapıldı. İki tarafın da iddiaları karşılaştırılıyor. İşçilerin bir kısmının ödemelerinin bir ay geriden geldiği görülüyor, yani bir gecikme var gibi ancak kesin bir şey henüz söyleyemiyorum. Yasal çerçevede hiç kimsenin haksızlığa uğramasına izin vermeyeceğiz ve kimseyi mağdur etmeyeceğiz, bunu kesin olarak söyleyebilirim. Sonrasında taraflar birbirleri ile çalışır mı, işçiler memleketine mi döner veya yatay geçiş yaparak yeni bir şirketle mi çalışır bilemem…” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, işverenle işçiler arasındaki anlaşmanın sürdüğünü, işçilerin şantiyede kaldığını ve yiyecek, elektrik, su giderlerinin hala işveren tarafından karşılandığını kaydetti.

İşverenin, 1 Mart itibari ile yürürlükte olacak aftan yararlanarak, işçilerin çalışma izni ve primlerini ödemesi bekleniyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi Müdür Muavini Levent Özverel:

“Bizim için tatmin edici bir değişiklik olduğundan dün yapılan denetimle şantiyeyi tekrardan açtık”

Lefkoşa Türk Belediyesi Müdür Muavini Levent Özverel, Çarşamba akşamı saat 8’e kadar belediye ekiplerinin şantiyede olduğunu söyledi. Sağlık koşullarının yaşam standartlarına uymadığı tespit edilen şantiyenin önceki gün kapatıldığını, yapılan uyarının dikkate alınması sonrası ‘lojmanın’ temizlendiğini ifade etti. “İşçilerin kaldığı yerin temizlenmesi ile şartlar daha iyi hale getirilmeye çalışılıyor. Denetim yaparak banyo, tuvalet ve yemekhaneleri kontrol ettik, bölgesel bir temizlik yapıldı. Bizim için tatmin edici bir değişiklik olduğundan dün yapılan denetimle şantiyeyi tekrardan açtık” dedi.

İşçilerin, belediye ekiplerine ‘hastaneye gidemiyoruz, ödenmiyoruz, çalışma iznimiz yok’ şikayetinde bulunduğunu belirten Özverel, bunun Çalışma Bakanlığı’na iletildiğini dile getirdi.