Temiz Düşün Temiz Yaşa Kampanyası Büyükkonuk'ta yapıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Temiz Düşün Temiz Yaşa Kampanyası çerçevesinde Büyükkonuk'ta dün yapılan temizlik çalışmalarına katıldı.

Ülkeyi altı bölgeye ayırarak 28 belediyenin katkısıyla yürütülen etkinliğin 4'üncüsü İskele'ye bağlı belediyelerin ve belediye çalışanlarının katılımıyla Büyükkonuk'ta gerçekleşti.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, etkinlikte yaptığı konuşmada İskele ve Karpaz'ın cennet gibi olduğunu ve bunun değerini bilmek gerektiğine işaret etti.



"Buraları kirletmek gerçekten bir doğa cinayetidir," diyen Cumhurbaşkanı Akıncı plansızlığın ve gelişi güzel yapılaşmanın, kirletmenin başta gelen unsurlarından olduğuna vurgu yaptı. "Çevremizi ve doğamızı gözümüz gibi korumalıyız," diyen Cumhurbaşkanı atalardan bulunan mirasın gelecek kuşaklara devredileceğini kaydetti.



Kollektif bir anlayışla birlikte yapılan etkinliğin verdiği önemli bir mesajı olduğuna değinen Akıncı, "Mehmetçik sadece Mehmetçiklilere ait değil. Büyükkonuk sadece Büyükkonuklulara ait değil ya da diğer yerler. Buralar hepimize ait" dedi. Akıncı herkesin buraları temizlemek ve de temiz tutmaktan sorumlu olduğunu belirtti.

Akıncı, çevreyi kirletmenin caydırılması gerektiğine dikkat çekerek bu konuda bir cezanın olması gerektiğini söyledi.

Akıncı, belediyelerin bu konuda yasalarının yeterli olmadığını belirterek bu konuların takipçisi olacağını kaydetti.

Kirletenleri caydırmanın yollarının aranmasının önemine işaret eden Akıncı, "7 Mayıs'taki Eko Günü'nde, hade gelin; hem eğlenelim, hem alışverişlerimizi yapalım ama bu güzellikleri de gelin kirletmeden ayrılalım" çağrısında bulundu.

Akıncı Belediye Başkanlarını etkinlikte gösterdikleri birliktelikten dolayı kutladı ve "Kirletmemeyi ve çevreyi korumayı bir yaşam biçimine dönüştürdüğümüz gün başaracağız" dedi.