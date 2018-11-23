Lefkoşa’da meydana gelen “Yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı A. B, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı ve teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları aktardı. Karagil, 20 Kasım’da Lefkoşa’da saat 19.40’da Şehit Arif Diktepe Sokak adresindeki Okay 21 apartmanının önünde bulunan kaldırım üzerinde A.B. ile M.G. bir taraf, M. A. ile K.A. diğer taraf markette sıra konusunda kavga ettiklerini belirtti.

Polis memuru Aygün Karagil, tahkikatın tamamlandığını ve M.A’nın şikayetini geri çektiğini söyledi. Karagil, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemeden söz alan Zanlı A.B, “ Olayda metal kullanılmadı” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlını yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.