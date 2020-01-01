Teminatı ödeyemedi cezaevine gönderildi

Girne’de bir emlak şirketinde satış danışmanı olarak çalışan ve kiracılardan topladığı paraları çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Türkmenistanlı N.A, aleyhindeki soruşturmanın tamamlandı.

Zanlı, teminat talebi ile yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Belirlenen miktar 7 bin 500 Sterlin

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, 2016-2019 yılları arasında, Çatalköy’de faaliyet gösteren Nort Shore isimli emlak şirketinde satış görevlisi olarak çalışan zanlının, şirkete ait dairelerde bulunan kiracılardan tahsil ettiği 7 bin 500 Sterlin parayı muhasebeye teslim etmeyerek çaldığını söyledi. Zanlının şikayet üzerine tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlının iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları il tutuksuz yargılanmasına emir verdi.