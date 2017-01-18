Teminatı ödemedi...

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da faaliyet gösteren “Bem-Koop” isimli markete 24 saat içinde iki kez girerek nakit para ve muhtelif gıda malzemelerini sirkat eden zanlı İ.K dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Bina açma” ve “Sirkat” suçlamalarıyla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılarak tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanan zanlı, teminat şartlarını yerine getiremediği için 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Tahkikata müdahale etme olasılığı yok...

Meselenin tahkikat memuru Ersoy Saydağ, zanlı İ.K’nin 13 Ocak tarihinde saat 02:30 ve 22:30’da iki defa olmak üzere Bem-Koop isimli marketin kapalı ancak kilitsiz vaziyetteki alüminyum sürme penceresini açarak içeri girdiğini belirtti.

İçeriye giren zanlının yazar kasa içerisinde bulunan 420 TL nakit para ile 3 paket sigara ve 1 adet Ülker İçim marka peynir, 1 adet Ak-et marka kangal sucuk, 1 adet Ak-et marka mini sucuk, 1 adet Ak-et marka tombul sucuk, 1 adet Gülgün marka kaşar peyniri sirkat ettiğini açıkladı.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ancak zanlının bu aşamada tahkikata müdahale etme olasılığının bulunmadığını belirten Saydağ, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuklu yargılanacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı İ.K’nin kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslim edilerek KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 5 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 1 KKTC vatandaşının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.

Ancak zanlı, teminat şartlarını yerine getiremediği için yerine getirinceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.