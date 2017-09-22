Teminata bağlandılar...

Mağusa’da Mehmet Ali Kaplan’ı tuzağa düşürerek baseball sopası ile darp eden 3 maskeli zanlı ile olaya adı karışan 3 zanlı dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz topluluk”, “Tecavüzkar alet taşıma” ve “Ciddi darp” suçlamasıyla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan zanlı C.B, M.B, İ.E, E.A, O.Z.H ve A.G tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanırken daha önceden zanlılarla birlikte tutuklanan S.A.G ile V.G mesele ile bağlantısı olmadığı tespit edilerek serbest bırakıldı.

Baseball sopası ile darp etmişlerdi...

Meselenin tahkikat memuru Ersoy Saydağ, 18 Eylül tarihinde zanlı C.B, M.B, İ.E, E.A, O.Z.H ve A.G, O.Z.H ve A.G teşviki ile Akgöl Sokakta umumi bir yer olan toprak alan içerisinde müşteki Mehmet Ali Kaplan’ı darp etmek için kanunsuz olarak toplanıp beraber hareket ettiklerini açıkladı. Daha önceden zanlı C.B, O.Z.H ve A.G tarafından kamışlık alana saklanan zanlı M.B, İ.E, E.A saklandıkları yerden çıkarak tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları baseball sopası ile müşteki Kaplan’ı darp ettiklerini açıklayan Saydağ, zanlıların tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi.

Zanlı A.G 5’er bin TL para teklif ettiği iddia edildi...

Polis Memuru Ersoy Saydağ, mesele ile ilgili olarak zanlı C.B, M.B, İ.E, O.Z.H ve E.A gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiklerini belirterek, verilen 2 gönüllü ifadede zanlı A.G, müştekinin darp edilmesi için 5’er bin TL para teklif ettiği ve zanlı A.G olay esnasında diğer zanlılarla birlikte olduğunun belirtildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak zanlı A.G 20 Eylül tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirten Saydağ, zanlı A.G olay yerinde başka bir yerde olduğunu ve olayla ilgisi olmadığını beyan ettiğini söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ancak zanlıların etki etme olasılıklarının bulunmadığını belirten Saydağ, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacaklar...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, tüm zanlıların kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışlarının men edilmesine, 2’şer bin TL nakdi teminat ödemelerine, haftada 3 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmalarına ve 1’er KKTC vatandaşının 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.