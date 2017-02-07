Teminata bağlandılar

Gamze PİR BAYKUR

İskele’de bölgesinde “Noyanlar Group of Companies”e ait ofis binasına başlarında kar maskeleri ve ellerinde balyozlarla girerek ofis içerisinden çelik kasayı ve şirkete ait arabayı sirkat eden zanlı M.B., İ.T., H.S. ve R.A. almış oldukları tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar. “Bina açma”, “Sirkat” ve “Kasti hasar” suçlamalarıyla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan ve tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanan zanlı M.B., İ.T. ve H.S. teminat şartlarını yerine getiremediği için cezaevine gönderilirken, teminat şartlarını yerine getiren zanlı R.A. ise serbest bırakıldı.

Soruşturma tamamlandı...

Meselenin tahkikat memuru Polis Çavuşu Nuri Diner, zanlı M.B., İ.T., H.S. ve R.A.’ın, 2 Şubat tarihinde saat 04:00 raddelerinde İskele’de faaliyet gösteren “Noyanlar Group of Companies”e ait ofis binasının penceresini bir cürüm işlemek kasti ile açıp içeriye girdiklerini belirtti. Diner, zanlıların ofis içerisinden 1 adet 90x40 ebatlarında çelik kasa ve içerisinde muhafaza edilen toplam 31 bin TL nakit para ile 4 bin TL değerinde eşya sirkat ettiklerini belirtirken, ikinci kasayı, kapıyı ve pencereyi toplam 850 TL hasara uğrattıklarını açıkladı. Zanlıların ayn gün tespit edilerek tutuklandığını ve 3 Şubat tarihinde mahkemeye çıkarılarak aleyhlerine 3’er günlük tutukluluk süresi temin ettiklerini anımsatan Diner, temin edilen 3 günlük süre içerisinde zanlı M.B., İ.T. ve H.S.’nın olay gecesi giymekte oldukları kıyafetlerin Aygün köyünde 15 metre derinliğindeki kuyu içerisinde, olayda kullanılan 1 adet balyoz ile 3 adet levyenin ise zanlı H.S.’nın evinde bulunarak emare alındığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Diner, zanlıların uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

20’şer bin TL’ye serbest...

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı M.B., İ.T., H.S. ve R.A.’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslim edilerek KKTC dışına çıkışlarının men edilmesine, 20’şer bin TL nakdi teminat ödemelerine ve 2’şer KKTC vatandaşının 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmelerine emir verdi. İnan, ayrıca zanlıların teminat şartlarını yerine getirmemesi halinde getirinceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmelerine emir verdi. Zanlı R.A., teminat şartlarını yerine getirerek serbest kalırken, zanlı M.B., İ.T. ve H.S. ise teminat şartlarını yerine getiremediği için cezaevine gönderildi.