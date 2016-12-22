Gamze PİR BAYKUR

Vadili’de çalıştığı evden toplam 2 bin 210 TL değerinde olan 5 adet ziynet eşyası sirkat ettiği iddia edilen zanlı S.İ ile konu ziynet eşyalarının hırsızlık olduğunu bildiği halde teslim aldığı ileri sürülen zanlı H.Ö, dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “İkametgahtan sirkat” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlı S.İ ile “Hırsızlık mal kabulü” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlı H.Ö, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Soruşturma tamamlandı...

Meselenin tahkikat memuru Ali Rıza Ufak, zanlı S.İ’nin 6 Aralık tarihinde Vadili’de Nadir Tulum’un evinden toplam 2 bin 210 TL değerinde olan 5 adet ziynet eşyasını sirkat ettiğini, zanlı H.Ö’nin ise konu sirkat edilen ziynet eşyalarını hırsızlık olduğunu bildiği halde zanlı S.İ’den teslim aldığını anımsattı. Zanlılar aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Ufak, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacaklar...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı S.İ ile H.Ö’nün kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslim edilerek KKTC dışına çıkışlarının men edilmesine, zanlı S.İ 4 bin TL nakdi teminat ödemesine, zanlı H.Ö’nin ise 2 bin TL nakdi teminat ödemesine emir verdi. Hacımulla, ayrıca zanlı S.İ lehine 2 KKTC vatandaşının 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verirken, zanlı H.Ö lehine ise 2 KKTC vatandaşının 25’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.