Teminata bağlandılar

Covid-19 döneminde devletin katkı olarak 34 çalışana verdiği 37 bin 500 TL devlet katkısını zanlı Ö.C’nin aracılığıyla sahte olduğu düşünülen vekâletnamelerle kendisinin aldığı belirlenen zanlı H.S ve Ö.C. bugün teminat duruşmasına çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Şaban Yeğen, zanlılar H.S. ve Ö. C. Sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürme, sahtekârlıkla para temin etmek, Başkasının kimliğine bürünmek suçlarına methaldar olduklarını söyledi. Polis, zanlı H.S.’nin faal olmayan bir temizlik şirketi adına 2020 Nisan ve Mayıs aylarında 34 kişi adına zanlı Ö.C’nin huzurunda çalışanlar huzurda varmış gibi sahte olduğuna inanılan vekaletnamelerle, Covid-19 döneminde devletin katkı olarak çalışanlara verdiği 37 bin 500 TL devlet katkısını kendisinin aldığının belirlendiğini söyledi. Sahtekârlıkla temin ettiğini anlattı. Polis, tahkikata etki etme olasılıkları kalmadığından mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 10’ar bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.