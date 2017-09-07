Gamze PİR BAYKUR

Kuzucuk köyünde Ağustos ayı içerisinde arazi satışı meselesi yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucunda Ali Şenyer’in yüzüne vurarak elmacık kemiklerini, çenesini ve burnunu kırarak vahim zarara, yine Ali Şenyer’in protez dişlerini kırarak kasti hasara uğratan M.A önceki gün İskele Polis Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. “Mülke tecavüz”, “Kasti hasar”, “Ciddi darp” ve “Vahim zarar” suçlamalarıyla ilgili olarak dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı M.A tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Polise teslim oldu…

Meselenin tahkikat memuru Mehmet Özsoy, zanlı M.A beraberindeki Mustafa Erden ile birlikte 24 Ağustos tarihinde Kuzucuk köyünde ikamet eden Ayhan Şenyer’e ait eve giderek mülke tecavüz ettikten sonra Ali Şenyer ile aralarında arazi satışı meselesi yüzünden çıkan tartışmada Ali Şenyer’in yüzüne vurarak elmacık kemiklerini, çenesi, burnunu ve protez dişlerini kırdığını açıkladı. Zanlı M.A 5 Eylül tarihinde İskele Polis Müdürlüğüne gelerek teslim olduğunu belirten Özsoy, zanlı M.A tutuklandığını, Mustafa Erden’e ise “Mülke tecavüz” suçundan dolayı hakkında dava okunarak serbest bırakıldığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Özsoy, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak…

İskele Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Düriye Elkıran, zanlı M.A kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine ve 2 KKTC vatandaşının 30’ar bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.