Gamze PİR BAYKUR

Mağusa-Karpaz anayolunda meydana gelen feci trafik kazasında İbrahim Aytekin’in ağır yaralanmasına, Tahir Ören’in ise ölümüne neden olan araç sürücüsü zanlı S.G almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

“Tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu başkasının ölümüne neden olma”, “Tehlikeli sürüş” ve “Dikkatsiz sürüş” suçlamalarıyla ilgili olarak dün yeniden mahkemeye çıkarılan zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Tahkikat tamamlandı...

Meselenin tahkikat sorumlusu Müfettiş Muavini Derviş Çimer, 28 Ocak tarihinde saat 01:40’da, Mağusa – Karpaz anayolu 16- 17. km.’leri arasında, Orkhids Hotel önlerinde zanlının yönetimindeki MH 717 plakalı van araç ile Mağusa istikametinden Karpaz istikametine doğru 65 km sürat tahdidi bulunan yolda 65 kilometreyi aşkın bir hızla seyrederken dikkatsizliği ve ihamalkarlığı sonucunda o esnada aynı istikamete doğru yol kenarında atık asfalt içerisinde yaya olarak yürümekte olan İbrahim Aytekin ile Tahir Ören’e çarptığını açıkladı. Kaza sonucunda Tahir Ören’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirten Çimer, İbrahim Aytekin’in ise ağır yaralandığını söyledi. Çimer, kazada ağır yaralanan ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İbrahim Aytekin’in durumunun iyiye gittiğini ancak hala hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Çimer, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak...

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlının kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 15 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 2 KKTC vatandaşının 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. İnan ayrıca zanlının sürüş ehliyetine geçici olarak el konulmasına emir verdi.