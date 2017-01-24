Gamze PİR BAYKUR

Dörtyol kavşağında, Beyarmudu’na götürmek maksadıyla aracına aldığı baş harfleri N.E olan kadını Türmenköy’de portakal bahçelerine götürdüğü ve zorla cinsel ilişkiye girmeye çalıştığı iddia edilen zanlı H.B., almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. “Rızası hilafına alıkoyma”, “Cinsel saldırı”, “Ciddi darp” ve “Kasti hasar” suçlamalarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı H.B. tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Soruşturma tamamlandı...

Meselenin tahkikat memuru Eren Erdelhan, zanlı H.B.’nun 19 Ocak tarihinde N.E’yi Dörtyol kavşağından, Beyarmudu’na götürmek maksadıyla aracına aldığını belirterek, N.E’yi Türkmenköy’de portakal bahçeleri olarak bilinen yere götürdükten sonra cinsel ilişkiye girmek için müştekinin rızası olmadan alıkoyduğunu, akabinde ise müştekinin kazağını çıkarmak ve bacaklarını okşamak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Daha sonra zanlı H.B.’nun, müştekinin karşı gelmesi sonucu elleri ile müştekinin yüzüne tokat ve yumruk atmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini belirten Elderhan, ardından ise müştekinin çantasını çekerek sapının kopmasına neden olduğunu söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Erdelhan, KKTC’de turist konumunda bulunan ve çalışma izini ile KKTC’de bulunan ailesinin yanında yaşayan zanlı H.B.’nun uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı H.B.’nun kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 10 bin TL nakdi teminat ödemesine, 2 KKTC vatandaşının 70’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.