Teminata bağlandı

Girne’de meydana gelen kasti hasar meselesi ile ilgili olarak suçüstü tutuklanan zanlı A.İ. bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kader Çamlıbelli olayla ilgili bulguları aktardı. Çamlıbelli, zanlı A.İ.’nin 08 Nisan 2020 tarihinde Girne'de meydana gelen 'Kasti Hasar, Tecavüz-i Alet Taşımak ve Rahatsızlık suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının Gold Tower Apartmanı No:25 Girne adresinde misafir olarak bulunduğu daire içerisindeki 1 adet 3 kişilik, 2 adet tek kişilik koltuğun döşemelerini makas ile kesip yine konu dairenin banyo kısmındaki alçıpan tavanı eliyle yumruk atmak suretiyle kırıp hasara uğrattıktan sonra konu apartmanın giriş kısmındaki malzeme deposunun giriş kapısını tekme atmak suretiyle kırıp tasarrufundaki alüminyumdan mamul sopa ile apartmanın bodrum katındaki araç park alanı içerisinde park halinde bulunan NG 736 plakalı BMW 520 i marka salon aracın ön ve arka camına, MT 707 plakalı aracın ön ve arka camına, ZRK 677 plakalı Ford Fiesta marka salon aracın ön camına, ZRK 656 plakalı Ford Focus marka salon aracın ön camına ve MG 189 plakalı BMW 316 i marka salon aracın ön camına vurmak suretiyle kırıp hasara uğratarak toplam 34 bin 400 TL hasarın meydana gelmesine sebep olduğunu mahkemeye aktardı. Polis, aynı gün zanlının Girne'de Semih Sancar Caddesi üzerinde bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptığı bir esnada tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlı Nijerya uyruklu olup Girne Amerikan Üniversitesi Havacılık bölümü 4.sınıf öğrencisi olduğunu ve Girne'de ikamet ettiğini söyledi. Polis, zanlı aleyhine başlatılan tahkikatın tamamlandığını ve zanlının cezai ehliyetinin tam olduğunu belirterek, zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak maksadıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 bin TL nakdi teminat yatırması, 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması, yurtdışına çıkışının yasaklanması, iki haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve beyan ettiği adresten izinsiz ayrılmaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.