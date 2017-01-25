‘Temel’ sağlam değil

Eğitim Bakanı “ikna” olmuş gibi!

- “Anafartalar'ın bir ortaokul ve lise olarak eğitime devam etmesi isteniyorsa, bir başka liseye ihtiyaç yoksa, itirazım yok” diyor.

Ama “kafası” karışık!

- “Bana farklı söylediler...”

- “Girne Kent Konseyi karar versin...”

- “Meseleyi tartışmaya açmış olduk...”

- “Lisenin öğrenci ihtiyacı önümüzdeki 10 senede yüzde 20 artacak...”

- “İlkokulun sınıf ihtiyacı var...”

Plan, proje, veri yoksunu, bilimsellik ve uzmanlıktan uzak tüm gündemlerimiz!

* * *

“Yeni bir okula ihtiyaç varsa, yapabilirsiniz, Anafartalar'ı niye bozacaksınız" diyorum.

Hemen karşıdaki ilkokulun sınıf ihtiyacı varsa, ardında arazi de var üstelik...

- “Güvenlik ihtiyacı” falan diyor bakan!

Oysa “şehrin dışına” taşınacak okulun güvenlik ihtiyacı çok daha fazla...

* * *

“60 sene evvel yapılmış Anafartalar Lisesi son derece donanımlı” diyorum...

Ama öyle anlaşılıyor ki, bu yeni projeler başka başka yerlerde pişiyor!

‘Bakanlarımız’ da gölge, hükümet gibi!

Açıkça söylüyorum zaten Eğitim Bakanı Berova’ya “Bir başka niyet var, bir başka hesap, yoksa gerekçelerin zemini yok...”

Kabul etmiyor!

* * *

Bayraktar Ortaokulu inşaatına gidiyoruz, birlikte...

Hani “geliniz, görünüz, biz de yapıyoruz” modeli...

Tam da üzerine basıyoruz!

Biliyorsunuz, bu ortaokulu savaştan sonra yapmışız, ‘ganimet’ değil yani...

Çocukların kafasına yıkılmış!

60 senelik bina dimdik dururken, Girne’de.

Çünkü her işimizde hile var, ne acı...

Şimdi yenisi inşa ediliyor, hedef mart sonu gibi burada eğitimin başlaması...

Bayraktar öğrencileri İlahiyat'ta idare ediyor şimdilik.

Yeni bina ‘devasa’ duvarlar arasında.

“Cezaevi” modeli...

Ne yazık ki, bu da ülkenin gerçeği...

İnşaat güzel, sınıflar, laboratuvarlar...

Tuvaletleri gezerken soruyorum:

- Nerede engelli rampası, engelli tuvaleti?

Bakan mühendise bakıyor, o bana...

- Projede yok, diyor.

Üzülüyor bakan, “yapalım, olur mu, nasıl akla gelmedi” diye konuşuyor.

Kim onaylamış bu projeyi, kim vizelemiş, kim kontrol etmiş, kim çizmiş!

Böylesi “pespaye” pek çok işimiz...

Siyasiler değil sadece, fazlası...

Tutkuyla, sorumlulukla, özenle, idealle ‘üretme’ sorunumuz var, tepeden tırnağa!

Temeli çürük çünkü bu devletin!