Temel prensipler tamam, bakanlıklar 7’e 3

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, UBP Genel Merkezi'nde hükümet kurma çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı. Prensipler üzerine HP ile anlaşıldığı aktaranTatar özetle şunları ifade etti:

Gelinen aşamada temel prensipler üzerinde epey mesafe aldım, kurum kuruluşlar ve bakanlıkların dağılımına ilişkin görüşmeler sürüyor.

Mutabakatımız yarın sabaha kadar netlik kazanması.

Bizim pozisyonumuz açık ve net.

Şu anda hem bizim partimizde, hem de Halkın Partisi’nde görüşmeler sürüyor. Onaylanması durumunda bu iş Bakanlar Kurulu’nun görüşülmesine kadar gidebilir. Yarın heyetler arasında görüşmeye geçilebilir. Yarın akşam veya Çarşambaya kadar tamamlayabilirsek, 8 gün olacak.

Ülkenin durumuna baktığımızda erken seçim çok maliyetli bir şey… O bana göre en son çareydi. Eğer Halkın Partisi ile anlattığım çerçevede anlaşabilirsek, bu şekilde sonuçlandıracağız.

Kimsenin haddini aşmadan sağlıklı bir hükümet modelinin ortaya çıkması amacımızdır ve mümkündür. UBP üzerine düşeni yapmıştır.

HP’nin de gayreti olduğunu gördüm.

Halkın Partisi’nin elinde tuttuğu bakanlıklar ellerinde kalır, diğerleri UBP’nin. Biz İçişleri Bakanlığı’nda ısrarcı olduk ama onlar da ellerinde tutma da ısrarcı. 7’e 3’ten başka bir şey olmaz.

Kurum kuruluşlarda da bir hakkaniyet oluşturulacak, şimdi bunun detayları konuşuluyor.

Yarın öğlenden önce bir araya gelinmesinde fayda var diye düşünüyorum, netleşmedi henüz. HP’nin UBP’yi ziyareti beklenmektedir. Büyük ölçüde ilkeler ve temel prensipler üzerinde herhangi bir sıkıntımız olduğunu düşünmüyorum.