Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu’nda teknik direktör Bülent Aytaç, hem yapılan hazırlıkları, hem de takımda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Deneyimli teknik adam, Baf Ülkü Yurdu’nun uzun süredir istikrar yakalamayı beklediğini, ligin ikinci devresinde Süper Lig’de temel hedeflerinin istikrar yakalamak olduğunu söyledi.

Aytaç: “İkinci devrede bambaşka bir Ülkü Yurdu izlettireceğiz”

Teknik direktör Aytaç, ikinci devre hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü aktararak çalışmaların verimli geçtiğini söyledi. Tecrübeli teknik adam, çalışmaların istedikleri düzeyde geçtiğini ve takımın ikinci devre maçlarına hazır hale geldiğini ifade etti. Yeni transferlerin takımada adapte olduğunun bilgisini veren Aytaç, ikinci devrede bambaşka bir Baf Ülkü Yurdu izleteceklerini ifade etti.

“Yabancı oyuncu arayışımız var”

Baf Ülkü Yurdu teknik direktörü Bülent Aytaç, 24 Ocak’ta tamamlanacak kiralık ve yabancı transferi konusunda arayışlarının sürdüğünü aktardı. Aytaç, bugünkü idmanda forvet hattına bir Senegal’li bir de bir de Kamerun’lu oyuncu deneyeceklerinin bilgisini verdi. Yerli transferinde de çalışmaların sürüdüğünü belirten tecrübeli teknik adam, bu konuda bir an önce noktayı koyacaklarını ifade etti.

“İsmail Kovancı’nın iş problemleri vardı”

Başarılı oyuncu İsmail Kovancı hakkında da konuşan Bülent Aytaç, oyuncunun iş problemleri dolayısıyla takımı bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Göreve geldiğinde bu konuyla ilgili oyuncuyla görüştüğünü aktaran Aytaç, hem arkadaşları, hem de hocalarına verdiği sözü tuttuğu için Kovancı’ya teşekkürlerini iletti. Kovancı’nın ilk devrenin ortasında bu kararı aldığını ancak, devre arasına kadar ertelediğini sözlerine ekledi.