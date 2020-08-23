Temel görevleri ‘hayat kurtarmak’

Yurt dışında eğitim alarak iş başı yapan ve vardiyalı olarak çalışan Meydan İtfaiye Memurları, ‘hayat kurtarma’ amacıyla, Arff Birimi adı altında Ercan Havalimanında görev yürütüyor.

Temel görevleri havalimanları ve yakın çevresinde meydana gelebilecek uçak kaza kırım ve yangınlarına müdahalede bulunarak 'hayat kurtarmak' olan Meydan İtfaiye Memurları, Havalimanı bina ve tesislerde çıkabilecek yangınlara kısa süre içerisinde müdahale ederek maddi, manevi kayıpları önlemek, bu kayıpları asgari seviyeye indirmekle de sorumlu…

Türkiye’de özel eğitimlerden geçen Arff Birimi, ‘Gökyüzündeki Huzurun Yerdeki Güvenceleri’ olarak nitelendiriliyor.

Uygulamalı eğitimlerle yangına müdahale öğreniliyor

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) standartlı eğitimi alan Meydan İtfaiye Memurları, uygulamalı eğitimlerde Özel tasarlanmış Boeing 737-800 tipindeki bilgisayar kontrollü simülasyon uçağı üzerinde bir uçakta çıkabilecek 19’u dış, 9’u da kabin içi olmak üzere 28 farklı tipteki yangına nasıl müdahale edileceğini öğreniyor.

Uygulamalı eğitimde havalimanı itfaiye merkezinde hazır bekleyen ekipler, alarmla çıkış yaparak verilen koordinatlardaki uçağın yanına gidiyor. Eğitimlerde senaryo gereği ARFF’ler, kısa süre içinde yangını söndürmeye çalışırken diğer taraftan da uçağın içindeki yoğun alevlere müdahale edip yaralıları kurtarmak için çalışıyor.

Yeni Başkan Kırgız

Yapılan Olağan Genel Kurulla Kıbrıs Türk Havalimanları Kurtarma ve Yangınla Mücadele Görevlileri Derneği’nin başına İbrahim Kırgız seçilirken, Yönetim Kurulu ise şu şekilde oluştu;

Başkan : İbrahim KIRGIZ

Asbaşkan: Canol DAĞAŞTI,

Sekreter: Ahmet Ö. ABİÇ

Mali İşler: Mehmet CİNCİOĞLU

Faal Üye: Hüseyin BABAYİD

Faal Üye: Faruk ÖZBOLAYIR

Faal Üye: Abdülkadir AYDA.