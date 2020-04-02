"Temaslı 20-25 kişi otel karantinasına alınıyor"

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, bölgede Covid-19 pozitif tespit edilen bir hastanın temasta bulunduğu yaklaşık 25 kişiye test yapıldığını kaydetti. Aktuğ, test sonucunun pozitif veya negatif olduğuna bakılmaksızın bölgedeki bir otelde karantinada 14 gün tutulacaklarını belirtti.

Yalan beyanda bulunan ve temasta bulundukları kişileri açıklamayan bazı hastalar olduğunu dile getiren Aktuğ, bu konuda hükümetin cezai yaptırım uygulayacağını söyledi. Sürecin başından beri bölgeye karantina talep ettiğini ifade eden Aktuğ, başta sayının az olduğu için gerek görülmediğini, ancak artık yerel bulaşın arttığını kaydetti.

Son vakanın bir emekli kişide görüldüğünü belirten Aktuğ, kendileri açıklamasa da isimlerin halk arasında dolaştığını ekledi.

Aktuğ: “Üç beş günlük alışverişimizi yapıp evimizde oturalım. SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ZATEN VAR. Zaten elzem olmadıkça çıkmamanız gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu. İlla zorluk mu çıksın istiyorsunuz? Önceki gece iki basın mensubu arkadaşımın daha yetkililerin açıklaması olmadan sosyal medya paylaşımı yapmasıyla, Alsancak ve Lapta halkını gerdi, uykusuz bir gece geçirmemize neden oldu. Lütfen böyle bir tedirginliğe neden olmayalım. Sağlık Bakanlığı, insanların bu hastalıktan korkup utanmaması için daha bilgilendirici bir tutum sergilemeli” şeklinde konuştu.

Aktuğ: "Hastanın temas ettiği herkes bölgedeki bir otelde karantinaya alınmalı"

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, bölgede 'temaslarla' ilgili çalışma yapıldığını, pozitif vakanın temas ettiği kişilere gün içerisinde test yapılacağını kaydetti.

Aktuğ, BRT'ye bağlanarak bölgedeki Coronavirüs vakası ile ilgili açıklamada bulundu.

Öğle saatlerinde BRT'ye açıklama yapan Aktuğ, tüm bölgenin karantinaya alınması gerektiği ile ilgili talepleri olduklarını vurguladı. Aktuğ öğle yaptığı açıklamada, "Bu yapılamayacaksa bile hastanın temas ettiği herkes bölgedeki bir otelde karantinaya alınmalı" demişti.

Aktuğ, gün içerisinde Sağlık Bakanlığı ile bölge ile ilgili görüşeceklerini ifade ederek, Yenierenköy'deki olayın tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı. İnsanların markete yüklenmemesi gerektiğinin altını çizen Aktuğ, sakin olunması gerektiğini ifade etti. Günün ilerleyen saatlerinde açıklama yapılacağı belirtildi.