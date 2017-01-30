Telsim: “Hayat pahalılığı fiyatları belirliyor”

Didem MENTEŞ

Telsim Vodafone, standart tarifeye ilişkin Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemede standart tarifeye yüzde 9,80 oranında zam yapıldığını açıkladı.

Telsim, diğer tarifeler ve paketlerde herhangi bir zam veya fiyat değişikliğine gidilmediğini belirterek, hayat pahalılığına göre bu düzenlemenin hayata geçirildiğini ve 1 Şubat’tan itibaren uygulamaya konulacağını vurguladı.

Telsim, bir fatura miktarına yansıyan ücretin yarısının devlette gittiğin belirterek, yüzde 20 KDV, yüzde 35 Özel İletişim Hizmetleri Vergisi (ÖİHV), yüzde 15 de hazine payı şeklinde bir vergilendirme kalemine tabi olunduğunu aktardı.

Türkiye ile sürekli olarak tarife ve fiyat kıyaslamasının haklı olarak yapıldığını ancak ülkedeki üretim maliyetlerinin Türkiye’ye kıyasla çok daha pahalı olmasına da dikkat çeken Kurum, diğer büyük bir etmenin ise nüfusun Türkiye ile kıyaslanamayacak oranda az oluşundan kaynaklandığını vurguladı.

“Fiyat düzenlemesini bakanlık yapıyor”

Telsim, geçtiğimiz günlerde yapılan fiyat düzenlemesinin, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile GSM Operatörleri arasında yapılan lisans sözleşme gereği, her 6 ayda bir DPÖ rakamları dikkate alınarak, bakanlığın eksik veya fazladan yüzde 3’lük kendi takdirini de ekleyerek yasal olarak yapması gereken bir fiyat düzenlemesi olduğunu belirtti.

Telsim, şunları aktardı: “Fiyat düzenlemesi bir şirket kararı değildir. İlgili bakanlık, GSM operatörleri ile yapmış olduğu sözleşmenin bir gereği olarak bu düzenlemeyi yapmak durumundadır. Şöyle ki ülkede hayat pahalılığı eksi çıkarsa, bakanlık fiyatları ucuzlatma yönüne de gidebilir. Ama hayat pahalılığı eğer artı çıkarsa, bu fiyatlara artış olarak yansıtılmaktadır. Bu uygulamada en sıkıntılı taraf, her 6 ayda bir yapılması gereken düzenlemenin, her 2 veya 3 yılda bir yapılmasıdır. Örneğin son düzenleme 2014 yılında yapılmış, yani Dolar’ın 2.2 TL olduğu bir dönemde son düzenleme gerçekleştirilmiştir. Şimdiyse 1 Dolar 4 TL sınırını zorlamakta olduğu bir ortamda bakanlık %9’lukbir artış ile standart tarife tavan fiyatlarını belirlemiştir. Bu karar son 6 ayın değil son 3 yılın bir düzenlemesidir. Sadece son düzenlemeden bu yana ortaya çıkan enflasyon rakamı yüzde 17,2’dir”

Ülkemizde rekabet koşulları tam değil

Telsim Vodafone, ülkedeki rekabet koşullarının tam olmadığını vurguladı. Ülkedeki rekabet çok önemli bir konu olduğunu belirten Kurum, “bu nedenle rekabetin önündeki tüm engellerin kaldırılması, müşteri memnuniyeti için olmazsa olmaz bir koşuldur” dedi.

Ülkede hala daha ‘numara taşıma’ konusunun hayata geçirilmemiş olmasına dikkat çeke Telsim, bu durumun abonelere müşteri tutsaklığı yaşatmakta olduğunu belirtti.

Telsim, “Müşteri en iyi hizmet aldığı operatöre, numarası ile birlikte dilediği an geçebilmelidir. Bu nedenle bu engelin de bir an önce kaldırılması için yasal düzenleme ve tüm hazırlıkların tamamlanmasını sabırsızlıkla beklemekteyiz” dedi.

Kuzey Kıbrıs ile Türkiye arasındaki farka da değinen Telsim, Türkiye ile sürekli olarak tarife, fiyat ve içerik kıyaslaması yapılmasının, tüketicilerin en doğal ve haklı yaklaşımı olduğunu ancak fark yaratan bazı faktörler olduğunu aktardı. Telsim, şöyle devam etti: “Unutulmamalıdır ki bu farkı yaratan faktörler de ülkemizde maalesef mevcuttur. Bunlardan ilki üretim maliyetlerinin Türkiye’ye kıyasla çok daha pahalı olması, ikinci ve diğer büyük bir etmen ise nüfusun Türkiye ile kıyaslanamayacak oranda az oluşu. Evimizde 5 kişi için yaptığımız yemeğin birim maliyeti ile 5 bin kişiye hazırlanan yemeğin birim maliyeti aynı olamayacağı gibi, bizde de 300bin kişi için hazırlanan tarife fiyatları ile 85 milyon için hazırlanan tarife fiyatları farklılıklar taşıyacaktır.

Vergi konusunda ise yüzde 20 KDV, yüzde 35 ÖİV, yüzde 15 de hazine payı şeklinde bir vergilendirme kalemimiz var. Baktığınızda bir fatura miktarının neredeyse yarısı devlete gidiyor.

Türkiye’yle kıyaslarsanız. Türkiye’de bu oranlar yüzde 18 KDV, yüzde 25 ÖİV’dir. Hazine payı ise aynıdır, yüzde 15’tir”

BAKANLIĞIN YENİ DÜZENLEMESİ İLE YAPILMIŞ STANDART TARİFE FİYATLARI

Faturalı Mevcut Fiyat 1 Şubat itibariyle * Aylık sabit ücret 3,80 Krş/Ay 4.17 Krş/Ay Şebeke İçi 0.33 Krş/dk 36 Krş/dk Sabit Telefon 0.33 Krş/dk 0.36 Krş/dk Diğer Operatör 0.42 Krş/dk 0.41 Krş/dk Yurtiçi ve Türkiye SMS 0.24 krş/adet 0.26 Krş/dk GPRS ilk 5 MB 3.65 TL 3.9 TL GPRS 5 MB üzeri 0,18 TL / MB 0.39 TL / MB

Aşağıda yer alan RED tarifelerde ise, vergili,(hazine payı hariç) vergisiz ve Euro karşılaştırmalı mevcut içerik ve ücretlendirmeli tablo yer almaktadır. Ayrıca ON NUMARA TARİFE fiyatlandırması da aynı şekilde devam etmektedir.

Red Bronze Red Silver Red Gold Red Diamond Fiyat TL (12 ay taahhütlü) 100 TL 150 TL 200 TL 299 TL Fiyat TL (vergi Hariç) 62 TL 93 TL 123 TL 185 TL Fiyat EURO (vergi Hariç) 14.9 22.4 29.6 44.6 İnternet 5 GB 10 GB 15 GB 20 GB Dakika 500 DK 1000 DK 1500 DK 5000 DK

On numara Tarife Her 100 dakika 10 TL Her 1 GB internet 10 TL Her 100 SMS 10 TL Akıllı Faturalama (Aylık) 10 TL

Türkiye ve diğer üçüncü ülkelere aramalar da uygulanan fiyat neydi, 1 Şubat’tan itibaren ne olacak?